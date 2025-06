Bonny all’Inter, affare fatto con il Parma: le cifre definitive – SI

Bonny è pronto a vestire la maglia dell’Inter. Dopo settimane di trattative, la fumata bianca è arrivata: il club nerazzurro ha trovato l’accordo definitivo con il Parma per l’attaccante francese classe 2003.

I DETTAGLI – Ange-Yoan Bonny sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. L’operazione si chiude sulla base di 23 milioni di euro più 2 milioni di bonus, senza contropartite tecniche inserite nell’affare. Bonny saluterà dunque i crociati e si unirà alla nuova squadra nei prossimi giorni per iniziare la sua avventura sotto la guida di Cristian Chivu, che ritroverà dopo l’esperienza proprio al Parma. Un investimento importante da parte dell’Inter, che ha deciso di puntare forte sul giovane talento esploso durante questa stagione in Serie A. onny ha chiuso la scorsa stagione con numeri in netta crescita e prestazioni che hanno attirato l’attenzione di diversi club italiani e stranieri. L’Inter, però, è stata la più convinta e rapida, anche grazie al rapporto privilegiato tra Chivu e il giocatore, maturato durante l’esperienza del tecnico romeno sulla panchina del Parma.

Il ruolo di Bonny all’Inter: caratteristiche come Thuram!

ALTERNATIVA VALIDA – Bonny arriverà a Milano con il ruolo di alternativa di spessore nel reparto offensivo, ma con l’obiettivo dichiarato di crescere e ritagliarsi spazio in una squadra di alto livello. La sua fisicità, l’esplosività in progressione e la capacità di attaccare la profondità lo rendono un profilo complementare rispetto agli attaccanti già presenti in rosa. Un’aggiunta che arricchisce le opzioni offensive di Chivu. dando respiro e alternative concrete soprattutto in ottica rotazioni stagionali. Le visite mediche sono attese a breve, dopodiché arriverà la firma. L’Inter, intanto, si assicura uno dei giovani più interessanti della passata stagione.