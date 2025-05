Bonny il vice Thuram e l’Inter può arrivare a quanto chiede il Parma – TS

In casa Inter si pensa a Bonny per rafforzare l’attacco della prossima stagione. Il francese sarebbe la prima alternativa a Marcus Thuram. La valutazione che fa il Parma, scrive Tuttosport, è comunque accessibile.

IL PROFILO – L’Inter comprerà di sicuro un nuovo attaccante per la prossima stagione, anzi probabilmente due. Come riferisce Tuttosport, il nome in pole è quello di Ange Bonny. L’attaccante francese, in forza al Parma, nonostante i pochi i gol in questa stagione (appena 6), ha caratteristiche che piacciono a Inzaghi e soci. In primis la sua forza fisica straripante, ma anche la sua completezza tattica che gli permette di fare sia da prima che da seconda punta. Insomma, è un giocatore molto simile a Marcus Thuram. Il classe 2003, che il Parma prelevò nell’estate del 2021 dallo Chateauroux, proprio come Tikus è un attaccante capace di allungare la squadra e di spaccare le difese con i suoi allunghi.

La valutazione del Parma su Bonny non preoccupa l’Inter

VALUTAZIONE – Il Parma valuta Bonny sui 15-20 milioni di euro. Una cifra, sottolinea Tuttosport, che l’Inter targata Oaktree ha dimostrato – vedi quanto accaduto a inizio febbraio col centrocampista croato Sucic (che compirà 22 anni il 25 ottobre, proprio come Bonny) – di poter spendere senza problemi per un giocatore giovane e di grandi potenzialità.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini