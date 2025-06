Bonny+Hojlund, l’Inter sogna il doppio colpo! Un fattore – Sky

Ange-Yoan Bonny e Rasmus Hojlund rappresentano i due principali obiettivi dell’Inter per l’estate. Per arrivare al primo, i nerazzurri sperano di far leva su un fattore.

DUE OBIETTIVI – Con Ange-Yoan Bonny e Rasmus Hojlund l’Inter sogna di assicurare al suo nuovo tecnico Cristian Chivu due attaccanti di qualità in vista della prossima stagione. Le situazioni relative ai due centravanti sono diverse, sia dal punto di vista dei costi sia da quello degli ostacoli alla conclusione positiva dell’affare. Nel primo caso, il prezzo si aggira intorno ai 25 milioni di euro, con la presenza di Chivu che potrebbe essere fondamentale per prevalere sul Napoli ai fini dell’ingaggio del francese. Per quanto riguarda il danese, invece, le difficoltà appaiono superiori.

Bonny e Hojlund nel mirino dell’Inter! Gli ostacoli sul fronte del danese

LO SCOGLIO – Il prezzo di Hojlund è di circa 45 milioni di euro, cifra che i nerazzurri considerano adeguata in relazione al valore attuale e alle prospettive del danese. Il nodo, piuttosto, riguarda le modalità su cui impostare l’affare. Mentre l’Inter preferirebbe un prestito con diritto di riscatto, il Manchester United non intende schiodarsi dalla formula dell’acquisto a titolo definitivo o, quantomeno, di una che preveda l’obbligo di riscatto. Se per Bonny le speranze, quantomeno residue, di vederlo al Mondiale per Club sono ancora concrete, nel caso di Hojlund l’obiettivo è quello di definire l’affare in vista della prossima stagione. La consapevolezza delle difficoltà insite nell’affare non limitano l’azione dei nerazzurri, convinti come sono delle capacità del danese di incidere in maniera significativa nello scenario del Campionato italiano.