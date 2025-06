Bonny, ecco come lo ha convinto l’Inter! I dettagli sul contratto

Ange-Yoan Bonny ha accettato la proposta dell’Inter prima ancora che lo facesse il Parma. Il calciatore è stato convinto dal club nerazzurro anche per la fiducia sul contratto. I dettagli da Gianluca Di Marzio.

NUOVO ARRIVO – La trattativa è stata piuttosto lunga, ma alla fine ne è valsa la pena. L’Inter ha chiuso in serata in modo definitivo l’acquisto di Ange-Yoan Bonny dal Parma. Il club nerazzurro pagherà il calciatore francese 23 milioni di euro più 3 di bonus, mostrando così grandissima fiducia per la crescita del giovane di 20 anni. Cristian Chivu lo ha voluto e lo ha richiesto, ancor prima la società aveva visionato l’attaccante e lo aveva scelto per il suo futuro.

Bonny e la moneta vincente dell’Inter!

CONTRATTO – Fino a poche ore fa si parlava ancora di Stoccarda o Napoli, ma non ci sono mai stati dubbi sulla decisione di Bonny. Il calciatore voleva l’Inter e arriverà a Milano nelle prossime ore. Già dall’inizio della prossima settimana potrebbero esserci le visite mediche. Oltre al progetto e al suo importante ruolo nella rosa di Chivu ciò che ha convinto il classe 2003 è stato il contratto proposto. Bonny guadagnerà 2 milioni di euro fino al 2030, quindi la dirigenza ha puntato su di lui per i prossimi 5 anni.