Bonny e il restyling in attacco: l’Inter deve sistemare 3 pedine – TS

Con Bonny il restyling dell’Inter in attacco sta prendendo quota. Il francese ha firmato oggi e nelle prossime ore diventerà ufficiale. Poi da sistemare tre attaccanti.

ANNUNCIO NELLE PROSSIME ORE – Dopo tre giorni dal suo arrivo a Milano sta per arrivare l’ufficialità: Ange-Yoan Bonny è a pochissimo dall’essere un nuovo giocatore dell’Inter. L’attesa, dovuta al rientro di squadra e dirigenza dal Mondiale per Club, è finita. L’attaccante francese, che ha visitato per la prima volta martedì la sede nerazzurra dove ha registrato i primi contenuti, ieri è tornato in Viale della Liberazione per firmare il suo contratto. Con il francese, in arrivo dal Parma (i club sono allo scambio documenti), si apre il restyling offensivo dei nerazzurri, che devono capire cosa fare con tre giocatori.

Bonny firma ma ci sono tre giocatori che l’Inter deve sistemare

TRE DA SISTEMARE – Come riferisce Tuttosport, l’Inter adesso dovrà capire come far evolvere la situazione delle altre punte in organico. Sebastiano Esposito continua a piacere alla Fiorentina. La valutazione del campano, sul taccuino pure del Como, è di circa 10 milioni di euro. Ma occhio anche ad altri due club di Serie A. Taremi dovrebbe lasciare Milano. L’ex Porto, ancora bloccato in Iran, non fa parte invece del progetto del tecnico rumeno. Piace in Inghilterra, in Turchia e in Arabia. E, infine, c’è Valenti Carboni. L’argentino potrebbe essere girato in prestito. C’è il Genoa.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna