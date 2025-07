Bonny-day, a Milano per l’ufficialità dell’Inter: tutte le tappe previste!

Ange-Yoan Bonny questa volta è davvero a un passo dall’Inter. L’attaccante francese è già a Milano, pronto ad affrontare tutto l’iter che lo porterà a diventare ufficialmente un nuovo giocatore nerazzurro.

L’ARRIVO – Mentre in America scoppiava il caso Calhanoglu, con le forti dichiarazioni di Lautaro Martinez nel post partita di Inter-Fluminense, in Italia iniziava un nuovo capitolo nerazzurro. Verso le 23 di ieri sera, infatti, Ange-Yoan Bonny è approdato a Milano, segnando di fatto la fine della lunga trattativa fra il club nerazzurro e il Parma e confermando la notizia dell’accordo definitivo tra le due squadre, intorno ai 23 milioni di euro + bonus, arrivata un paio di giorni fa.

Bonny-Inter, ci siamo! A Milano è in corso l’iter prima dell’ufficialità: ecco il programma

TUTTI I PASSAGGI – È oggi, dunque, il Bonny-day. Dall’arrivo all’aeroporto di Milano Linate, tra sorrisi e selfie con i tifosi nerazzurri, ha avuto inizio la giornata che condurrà – presumibilmente – all’ufficialità del nuovo acquisto dell’Inter. Come spiega Marco Bovicelli su Sky Sport, infatti, in queste ore è in corso di svolgimento il classico iter: le visite mediche alle quali seguirà la firma sul contratto. Proprio nel pomeriggio, infatti, l’attaccante francese è atteso nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione, dove firmerà il contratto fino al 2030 e registrerà i vari contenuti per il lancio sui social dell’ufficialità. Non resta, quindi, che aspettare: il nuovo e più atteso acquisto dell’Inter è davvero a un passo.