Bonny ci sarà al Mondiale per Club? Le ultime dall’Inter – Sky

Ange-Yoan Bonny diventerà presto un calciatore dell’Inter. La dirigenza ha chiuso l’accordo con il Parma per l’attaccante, le ultime da Sky Sport sulla possibile presenza al Mondiale per Club.

PRESENTE O NO? – Ange-Yoan Bonny sarà molto presto un giocatore dell’Inter. Sarà il terzo o il quarto attaccante del reparto a disposizione di Cristian Chivu per la prossima stagione. Dopo Lautaro Martinez e Marcus Thuram il francese sarà al fianco di Francesco Pio Esposito, già confermato dalla dirigenza in toto. Marco Demicheli dà gli ultimi aggiornamenti importanti sulla situazione: «Se supera il turno contro la Fluminense c’è la possibilità concreta che Bonny parta verso gli Stati Uniti e si unisca al gruppo per i quarti di finale del Mondiale per Club. Chivu lo conosce benissimo avendolo allenato al Parma. I 23 milioni di euro più 3 di bonus compresi spingono il club a voler vedere subito i frutti dell’investimento. Le visite mediche saranno domani a Milano». Ovviamente tutto dipende dall’esito finale di Inter-Fluminense, gara valida per gli ottavi di finale della competizione. L’appuntamento è per questa sera alle ore 21 e in attacco giocheranno Sebastiano Esposito e Lautaro Martinez. Thuram ha recuperato ed è pronto ad entrare a gara in corso se ci sarà bisogno.