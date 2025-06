Bonny, in Bundesliga un club chiede informazioni! Ma Inter in vantaggio – Sky

L’Inter continua a lavorare su due fronti: da un lato il presente, rappresentato dalla sfida cruciale contro il River Plate nel Mondiale per Club, e dall’altro il futuro, con il nome di Ange-Yoan Bonny sempre più in cima alla lista dei desideri di mercato. Un nuovo club in Bundesliga si è interessata all’attaccante francese.

CONCORRENZA – Bonny è sempre più vicino all’Inter, che secondo quanto riportato da Sky Sport restano in vantaggio nella corsa per il classe 2003. Nelle ultime ore è spuntata una nuova pretendente in Bundesliga: si tratta dello Stoccarda, club tedesco che ha avviato i primi contatti esplorativi con il Parma per valutare un’eventuale trattativa. La volontà dell’Inter, però, è chiara: chiudere l’operazione il prima possibile e bruciare la concorrenza, puntando sulla progettualità e sull’appeal di un club che ha appena concluso una stagione ad altissimo livello, con la finale di Champions League e il secondo posto in Serie A. Bonny, reduce da una buona stagione in gialloblù, è considerato un profilo molto interessante per la sua fisicità, capacità di attaccare la profondità e potenziale di crescita.

Bonny vicino all’Inter, ma prima il River Plate

NUOVO IMPEGNO – Intanto, nella notte tra mercoledì e giovedì (ore 3 italiane), la squadra di Cristian Chivu scenderà in campo per l’ultima e decisiva giornata del Gruppo E contro il River Plate. Ai nerazzurri basterà un pareggio per ottenere il pass per gli ottavi di finale, ma l’obiettivo resta la vittoria, anche per evitare un accoppiamento scomodo al turno successivo. In attacco potrebbe esserci una chance dal primo minuto per Francesco Pio Esposito, già titolare nella sfida contro il Monterrey. Il giovane attaccante si giocherà ancora una volta le sua chance da titolare.