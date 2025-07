Bonny atteso in sede, per l’ultima volta! Poi l’ufficialità con l’Inter – Sky

L’Inter è pronta a ufficializzare il primo rinforzo del nuovo ciclo. Bonny, attaccante classe 2003 in arrivo dal Parma, è atteso in giornata presso la sede nerazzurra per completare gli ultimi dettagli burocratici e apporre la firma sul contratto che lo legherà all’Inter per i prossimi cinque anni.

SECONDA E ULTIMA VOLTA – L’annuncio ufficiale del club è atteso in serata, a conferma di un’operazione ormai chiusa da giorni. Ange-Yoan Bonny ha già svolto ieri la prima parte dell’iter, comprese le visite mediche, ed è atteso oggi in sede per completare la documentazione e incontrare i dirigenti, rientrati all’alba da Malpensa dopo la deludente spedizione negli Stati Uniti per il Mondiale per Club. Il volo di ritorno è atterrato alle 5:40 del mattino, e in giornata la dirigenza al completo sarà presente nei nuovi uffici di viale della Liberazione per definire l’operazione. Il giovane attaccante francese arriva a titolo definitivo dal Parma, per una cifra di 23 milioni di euro più bonus, a conferma della grande fiducia che il club ripone in lui.

I DETTAGLI – Il contratto prevede un accordo quinquennale da 2 milioni netti a stagione più bonus. L’Inter punta su di lui non solo come investimento per il futuro, ma anche come opzione concreta già dalla prossima stagione. Il tecnico Cristian Chivu avrà modo di inserirlo gradualmente nella rosa alla ripresa degli allenamenti a luglio. Con l’ufficialità attesa in serata, Bonny diventerà il terzo acquisto ufficiale del mercato estivo per l’Inter.