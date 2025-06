Bonny atteso a Milano, già in giornata! Convocato al Mondiale per Club? Tutti i dettagli – Sky

L’Inter si prepara ad accogliere il suo nuovo rinforzo in attacco. Come riportato da Sky Sport, è previsto per questa sera l’arrivo a Milano di Bonny.

A MILANO – Ange-Yoan Bonny protagonista di una stagione positiva con il Parma in Serie A, è stato individuato dalla dirigenza interista come il profilo ideale per completare il reparto offensivo. Giovane, fisico e duttile, l’attaccante ex Clermont rappresenta un investimento di prospettiva, ma anche un’opzione concreta già per la stagione imminente. L’operazione si aggira attorno ai 25 milioni di euro, tra parte fissa e bonus. Il calciatore, secondo quanto riferito da Sky Sport, è atteso già in giornata a Milano.

Bonny subito a Milano, convocato al Mondiale per Club?

A DISPOSIZIONE – Intanto, questa sera alle ore 21 (ora italiana) l’Inter sarà impegnata contro il Fluminense nel match valido per gli ottavi di finale del Mondiale per Club, in scena negli Stati Uniti. Qualora la squadra guidata da Cristian Chivu dovesse superare il turno, accedendo ai quarti di finale, Bonny potrebbe raggiungere il gruppo direttamente oltreoceano per unirsi subito ai nuovi compagni. La possibilità di vedere Bonny aggregarsi alla squadra già durante la competizione internazionale rappresenterebbe un’occasione importante per iniziare a integrarsi nei meccanismi di gioco e nella nuova realtà.