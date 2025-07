Bonny, attesa per l’ufficialità! Rinforzo in attacco, all’Inter ritrova Chivu – CdS

In casa Inter si comincia a delineare il gruppo a disposizione di Cristian Chivu per la stagione 2025/26. Mentre si definisce la data del raduno, arrivano le prime ufficialità e movimenti di mercato in entrata e in uscita. Oggi attesa la notizia dell’ufficialità di Bonny.

UNA CONFERMA – È già ufficiale il rinnovo di contratto di Raffaele Di Gennaro, che resterà in nerazzurro anche per la prossima stagione. Il portiere classe 1993 continuerà a ricoprire il ruolo di terzo estremo difensore, confermandosi una pedina preziosa per l’equilibrio dello spogliatoio e soprattutto per la composizione delle liste UEFA. Di Gennaro, infatti, è un prodotto del vivaio dell’Inter e sarà inserito nella lista Champions proprio in virtù di questo status, requisito importante ai fini regolamentari. Se da un lato c’è una conferma, dall’altro è ormai imminente l’arrivo di Ange-Yoan Bonny, attaccante francese classe 2003 in arrivo dal Parma. La giornata di ieri è servita per completare lo scambio definitivo di documenti tra i due club, chiudendo gli ultimi dettagli formali dell’operazione. Nella giornata di oggi sono attesi gli annunci ufficiali, con Bonny che diventerà a tutti gli effetti un nuovo rinforzo offensivo per la rosa di Chivu.

La nuova Inter di Chivu, chiude un ciclo e ne riapre subito un altro

STRATEGIA – L’operazione Bonny è strategica sia in ottica presente che futura: l’Inter punta sul talento e sulla fisicità dell’attaccante ex Parma, protagonista di una prima buona stagione in Serie A e considerato un profilo in crescita. Con il nuovo corso targato Chivu, il club nerazzurro sembra voler dare più spazio a giovani promettenti, unendo esperienza e prospettiva. Con Di Gennaro confermato e Bonny ormai prossimo all’ufficialità, l’Inter comincia a sistemare i primi tasselli di un’estate che si preannuncia ricca di movimenti. Chivu avrà presto una rosa più chiara da cui partire per costruire la sua Inter, tra conferme, volti nuovi e qualche scommessa da vincere.