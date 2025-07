Bonny arrivato in sede, c’è la firma! In attesa solo dell’ufficialità – Sky

Bonny è arrivato pochi minuti fa nella sede dell’Inter per firmare il contratto che lo legherà al club milanese per le prossime quattro stagioni.

TUTTO FATTO – Ange-Yoan Bonny reduce da un’annata di crescita e maturazione al Parma, sarà ufficializzato nelle prossime ore come nuovo rinforzo per l’attacco di Cristian Chivu. Bonny firmerà un contratto quadriennale, fino al 2029, mentre al Parma andranno 23 milioni di euro più bonus. Un investimento importante da parte dell’Inter, che punta su di lui come attaccante di forza, prospettiva e continuità, in grado di ampliare le opzioni offensive in vista di una stagione ricca di impegni. Cresciuto nel settore giovanile del Parma, Bonny è stato uno dei protagonisti della promozione in Serie A del club emiliano e ha saputo imporsi nella massima serie con intelligenza, presenza fisica e continuità. Decisivo, nel suo percorso, il rapporto proprio con Chivu, che lo ha seguito da vicino nei primi anni in Italia e che oggi lo ritroverà in prima squadra all’Inter, questa volta da allenatore.

Bonny, tra lui e l’Inter ora solo l’ufficialità! Grande attesa

PROSSIMO STEP – Bonny è già stato sottoposto nei giorni scorsi alle visite mediche e ha completato l’iter burocratico. Con la firma attesa oggi pomeriggio, mancherà soltanto l’annuncio ufficiale da parte del club, previsto in serata o al massimo nelle prime ore di domani. L’arrivo di Bonny rappresenta il primo tassello di una sessione di mercato in cui l’Inter cercherà di rinnovare e rafforzare il gruppo, ripartendo con ambizioni importanti dopo una stagione chiusa senza trofei. Il profilo di Bonny, giovane ma già rodato in Serie A.