Bonny all’Inter in due modi e non va escluso il blitz Mondiale – TS

Bonny promesso sposo dell’Inter di Cristian Chivu. L’allenatore rumeno sarebbe pronto a riabbracciare il suo centravanti, che può arrivare in due modi. E se la trattativa dovesse chiudersi a breve, occhio al blitz negli USA.

AL MONDIALE UN’IPOTESI – Yann-Ange Bonny verso l’Inter. Il francese, corteggiato anche dal Napoli, è ormai promesso sposo del club nerazzurro. Negli ultimi giorni c’è stato un ulteriore avvicinamento tra le parti: Inter e Parma stanno lavorando per arrivare a dama. Se la trattativa dovesse concludersi a breve non è da escludere addirittura un blitz di Bonny negli Stati Uniti per giocare il Mondiale per Club. D’altronde secondo il regolamento della Fifa tra il 27 giugno e il luglio verrà aperta un’altra finestra di mercato per le squadre partecipanti, che potranno inserire o rimuovere altri giocatori in rosa.

Bonny all’Inter dal Parma in due modi? Ecco quali

DUE MODI – Ma come arrivare a dama? Ci sono due modi. Si parte dal presupposto che la valutazione che ne fa il Parma di Bonny è pari a 25 milioni di euro. Come riferisce Tuttosport, a questa cifra si potrebbe arrivare o facendo 22 milioni di euro più tre di bonus oppure inserendo come contropartita tecnica Sebastiano Esposito e ovviamente una parte cash tra i 12-13 milioni. Insomma, manca poco: basta solamente trovare la quadra corretta.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna