Bonny all’Inter con contropartita? Da escludere questo giocatore – TS

L’Inter continua a lavorare per portare a Milano Yann-Ange Bonny. L’attaccante francese del Parma piace tantissimo alla dirigenza nerazzurra. Le due parti si stanno parlando e occhio anche ad un’eventuale contropartita tecnica per abbassare il prezzo dei ducali. Di sicuro l’Inter non darà Pio Esposito.

OBIETTIVO – Tutte le strade portano a… Bonny. L’attaccante francese del Parma è l’obiettivo primario dei nerazzurri in avanti, oltre a Rasmus Hojlund. Il centravanti classe 2003 piace tanto alla dirigenza interista, che gode di buonissimi rapporti con quella del Parma. Durante questi settimane e questi giorni, sia Inter che Parma si sono incontrate faccia a faccia ma anche telefonicamente per parlare del forte attaccante. C’è da trovare l’incastro giusto, in maniera tale da regalare a Chivu il nuovo centravanti. D’altronde, l’Inter ha bisogno necessariamente di qualche nuova punta, viste le partenze a zero di Marko Arnautovic e Joaquin Correa e il futuro in bilico di Mehdi Taremi (oggi bloccato in Iran).

Pio Esposito non sarà contropartita nell’affare Bonny tra Inter e Parma

NON SI TOCCA – Il Parma valuta Bonny 20-25 milioni di euro, ma potrebbe essere una contropartita tecnica per abbassare le pretese della società ducale. Come riferisce Tuttosport, l’eventuale contropartita non sarà Francesco Pio Esposito. L’attaccante di Castellamare è considerato dalla dirigenza interista il miglior 2005 in circolazione.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna