Bonny all’Inter, completata prima parte dell’Inter! Nuova data per l’ufficialità – Sky

Bonny è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. L’attaccante classe 2003, reduce da una stagione brillante con il Parma, secondo quanto riportato da Sky Sport ha svolto oggi la prima parte dell’iter previsto per il suo trasferimento a Milano.

PRIMA PARTE – Ange-Yoan Bonny dopo aver svolto questa mattina le visite mediche preliminari e parte della documentazione necessaria. L’accordo tra l’Inter e il Parma è ormai definito: si tratta di un’operazione da circa 25 milioni di euro complessivi, tra parte fissa e bonus. La trattativa è stata impostata già da settimane, ma l’ufficialità è stata scaglionata su due giornate. Questo perché i dirigenti dell’Inter, impegnati fino a ieri negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, stanno rientrando proprio in queste ore a Milano. La firma definitiva sul contratto avverrà quindi domani, quando Bonny tornerà in sede per chiudere l’accordo e posare per le foto di rito da nuovo giocatore nerazzurro. Il giocatore ha già trovato un’intesa per un contratto di 4-5 anni da circa 2 milioni netti a stagione, con l’obiettivo di essere parte integrante della rosa già a partire dal ritiro estivo.

Chivu ritrova Bonny all’Inter, nuovi rinforzi in attacco

RINFORZO – L’Inter punta forte su di lui, ritenendolo un profilo perfetto per il nuovo ciclo tecnico guidato da Cristian Chivu, che lo conosce bene per averlo seguito durante la sua crescita al Parma. Bonny, centravanti fisico e dinamico, rappresenta un rinforzo importante nel reparto offensivo dell’Inter, che a fine stagione ha mostrato la necessità di inserire nuovi interpreti con caratteristiche complementari ai titolari. Il countdown per l’annuncio ufficiale è partito: domani l’Inter abbraccerà ufficialmente il suo nuovo numero 9 del futuro.