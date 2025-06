Bonny, accelerata Inter e ci sono due piste da poter sfruttare – SM

L’Inter prova a fare sul serio per Bonny. L’attaccante francese del Parma è un obiettivo concreto dei nerazzurri. Viale della Liberazione proverà a strapparlo al Parma, cercando di sfruttare anche due piste sicuramente non banali. C’è pure la concorrenza del Napoli.

ACCELERATA SFRUTTANDO DUE ELEMENTI – Non è un mistero ormai l’interesse forte dell’Inter nei confronti di Bonny. L’attaccante del Parma, che fa parte della scuderia di Federico Pastorello (agente tra gli altri di Stefan de Vrij e Francesco Acerbi), è finito nel mirino dei nerazzurri. Come riferisce Claudio Raimondi, esperto di calciomercato per Sport Mediaset, nelle prossime settimane potrebbe esserci una decisiva accelerata dell’Inter per strappare il classe 2003 al Parma. Bonny piace peraltro anche al Napoli campione d’Italia. Questo l’aggiornamento che è arrivato Raimondi: «Via Marko Arnautovic e via Joaquin Correa, accelerata per Yann-Ange Bonny del Parma. L’Inter ha una carta da giocarsi: il primo è l’arrivo di Chivu e la seconda il rapporto Marotta-Cherubini». Chivu oggi sta svolgendo il suo secondo allenamento alla guida del club nerazzurro, dopo il primo giorno scoccato ieri. Domani i nerazzurri voleranno verso gli Stati Uniti per partecipare al Mondiale per Club. L’esordio è in programma il 18 giugno contro il Monterrey alle 3 del mattino italiane.