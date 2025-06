Bonny a un passo dall’Inter! Dirigenza pronta a chiudere: le cifre dell’affare – Sky

L’Inter è pronta a piazzare il primo grande colpo in attacco per la nuova stagione: Ange-Yoan Bonny. Il club di Viale della Liberazione ha messo le mani sul giovane attaccante francese, attualmente in forza al Parma.

TUTTO FATTO – Bonny del Parma è stato identificato ormai da tempo dalla dirigenza interista come il sostituto ideale di Marcus Thuram, per caratteristiche fisiche e tattiche: potenza, velocità e capacità di attaccare la profondità. Secondo quanto riportato da Sky Sport, l’Inter punta a chiudere la trattativa per una cifra vicina ai 25 milioni di euro. L’attaccante che ha impressionato per crescita e maturità nel corso dell’ultima stagione in Serie A, andrebbe a rinforzare un reparto offensivo che ha appena salutato due elementi: Marko Arnautovic, svincolato dopo una stagione complicata dal punto di vista fisico, e Joaquin Correa, trasferitosi al Botafogo dopo anni difficili in nerazzurro.

Bonny sempre più vicino all’Inter: lui il terzo colpo!

NUOVO ACQUISTO – Con due slot liberati in avanti, l’Inter ha deciso di puntare su un profilo giovane, talentuoso e con margini di crescita, in linea con il progetto tecnico voluto dalla nuova guida in panchina, Cristian Chivu. Il tecnico rumeno, che sta guidando la squadra a Los Angeles in vista dell’esordio al Mondiale per Club, ha approvato l’operazione anche perché l’ultima stagione ha già allenato l’attaccante. La trattativa, secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante Sky Calciomercato L’Originale, è in fase avanzata e l’Inter punta a chiuderla prima dell’inizio ufficiale della stagione europea. Con l’arrivo di Bonny, l’Inter completerebbe una prima parte della rivoluzione offensiva già avviata, in attesa di valutare il futuro di Francesco Pio Esposito e dell’iraniano Mehdi Taremi, ancora bloccato in patria. Un investimento significativo, ma coerente con la linea verde tracciata dalla dirigenza nerazzurra.