Bonazzoli torna di moda per l’Inter! Con lui risolto problema dei cinque attaccanti – CdS

Con la sessione estiva di calciomercato ormai alle porte, l’Inter sta esplorando diverse opzioni per migliorare la propria rosa, soprattutto in attacco, per soddisfare le richieste di mister Simone Inzaghi. Bonazzoli torna di moda, essendo un giocatore cresciuto nel settore giovanile, e per questo motivo secondo il Corriere dello Sport, potrebbe risolvere il “problema” dei cinque attaccanti richiesti dal mister.

LA SOLUZIONE – In viale Liberazione si sta lavora per trovare il giusto equilibrio tra rinforzi e cessioni. Sebbene la volontà di Simone Inzaghi sia quella di avere cinque attaccanti a disposizione per la prossima stagione, questa opzione al momento non viene presa seriamente in considerazione dalla dirigenza nerazzurra. Avere cinque attaccanti significherebbe inevitabilmente escluderne uno dalla lista UEFA. Per risolvere questo problema, l’Inter potrebbe decidere di riportare in rosa giocatori che hanno trascorso almeno tre anni nel settore giovanile nerazzurro. In questo contesto, il nome di Federico Bonazzoli è tornato alla ribalta. Attualmente alla Salernitana, dopo un prestito al Verona, Bonazzoli rappresenta una soluzione potenziale per soddisfare i requisiti Uefa senza compromettere la qualità della rosa.

Bonazzoli e Pinamonti prodotti del vivaio dell’Inter

SOLO DIALOGHI – Giovedì scorso, a margine dell’incontro per il rinnovo contrattuale di Simone Inzaghi, c’è stata una conversazione tra la dirigenza dell’Inter e Tullio Tinti, agente di Bonazzoli. Questo colloquio potrebbe essere il preludio a un possibile ritorno dell’attaccante alla Pinetina. Bonazzoli, cresciuto nel vivaio nerazzurro, ha le caratteristiche necessarie per essere inserito nella lista Uefa, offrendo al contempo un’alternativa offensiva per Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno