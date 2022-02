Bonato (ex DS Sassuolo): «Scamacca, Inter e Milan ne hanno bisogno»

Nereo Bonato, ex direttore sportivo del Sassuolo, ha parlato di Gianluca Scamacca, attaccante neroverde accostato a Inter e Milan.

NO ACCORDI – Queste le parole a Calciomercato.it da parte di Nereo Bonato, ex direttore sportivo del Sassuolo, su Gianluca Scamacca, attaccante neroverde accostato a Inter e Milan. «Per me non ci sono accordi già raggiunti con altri club, ma è chiaro che da qui a giugno molte società si interesseranno a lui, a Raspadori, a Frattesi, a tutti i gioielli di una società che da anni sta facendo un lavoro straordinario con la scoperta e la valorizzazione dei più forti giocatori italiani, molti prestati anche alla Nazionale».

INTER E MILAN – Bonato ha aggiunto su Scamacca. «Con Vlahovic che è andato alla Juve, credo che Inter e Milan siano le squadre che abbiano maggiormente bisogno di uno come Scamacca, anche perché, tra Giroud e Dzeko, in rosa ci sono giocatori in là con l’età. Scamacca, un centravanti giovane e forte, darebbe prospettive future importanti».