Bonato (DS Cagliari): «Carboni via? Deciso insieme all’Inter. Ecco perché»

Conferenza stampa di fine mercato per Bonato, da qualche mese direttore sportivo del Cagliari. Nell’analizzare le varie posizioni ha anche spiegato perché i rossoblù hanno interrotto in anticipo il prestito di Franco Carboni, ora al Monza.

ESPERIENZA SFORTUNATA – Franco Carboni al Cagliari non è riuscito a imporsi, con quattordici presenze tra Serie B e Coppa Italia ma senza entusiasmare e spesso per scampoli di gara. Il direttore sportivo rossoblù Nereo Bonato spiega il perché della scelta di interrompere in anticipo il prestito: «Tutti i ragazzi che sono rimasti l’hanno fatto molto volentieri, perché sanno che realtà è questa. Abbiamo fatto rientrare Franco Carboni all’Inter perché, avendo preso Paulo Azzi, gli spazi per lui erano limitati. Insieme con l’Inter abbiamo deciso che forse era meglio trovare un’altra soluzione. Le cessioni di gennaio sono state situazioni che abbiamo analizzato assieme ai ragazzi, vedendo qual era la soluzione migliore per tutti».