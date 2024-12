Bologna, tre giocatori dell’Inter nel mirino. La situazione – CdS

Il Bologna di Vincenzo Italiano ha messo nel mirino tre giocatori dell’Inter. Come spiegato dal Corriere dello Sport, ci sarà occasione di iniziare a parlarne tra club.

MERCATO – Con l’anno che volge al termine, tutte le squadre iniziano a pensare al prossimo mercato invernale. Tra queste, c’è anche il Bologna di Vincenzo Italiano che ieri ha perso nel finale contro l‘Hellas Verona. I rossoblù, su mandato della società stanno iniziando a monitorare alcuni profili di proprietà dell’Inter. Si tratta della coppia di fratelli composta da Sebastiano e Pio Esposito. I due attaccanti, entrambi nerazzurri, giocano rispettivamente a Empoli e a La Spezia. Oltre a loro due, a Di Vaio – direttore sportivo del Bologna – piace anche Ebenezer Akinsanmiro, 20enne che è in prestito alla Sampdoria. Come scritto dal Corriere dello Sport nell’edizione odierna, i tre nomi legati all’Inter piacciono sia in dirigenza che a Italiano.

Fonte: Corriere dello Sport – Dario Cervellati