Bologna, non piace solo Asllani! Un ex Inter nel mirino

L’Inter, nonostante nelle ultime settimane sia migliorato il rapporto con Asllani, continua a valutare il centrocampista albanese come una pedina di scambio o come un cartellino da cui trarre profitto.

FUTURO – Il futuro di Kristjan Asllani resta in bilico. Nonostante la stima da parte di Christian Chivu, l’interesse è concreto da parte del Betis Siviglia. Il centrocampista albanese continua ad essere oggetto di voci di mercato. e nelle ultime ore, anche il Bologna starebbe seguendo da vicino il giocatore dell’Inter. Il centrocampista ex Empoli è stato inserito in una lista di possibili obiettivi per rinforzare il reparto in mediana.

Asllani, oltre a lui un altro ex Inter nel mirino del Bologna

NOMI – Oltre ad Asllani, il club emiliano tiene d’occhio anche Salvatore Esposito, fratello di Francesco Pio e Sebastiano, che ha ben figurato nell’ultima stagione con lo Spezia in Serie B, realizzando 7 reti. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport. Tra i nomi seguiti dai felsinei c’è anche Fabio Miretti, rientrato alla Juventus dopo il prestito al Genoa. Il primo obiettivo del Bologna, tuttavia, resta Kristian Thorstvedt.