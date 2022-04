Bologna-Inter anche sul mercato: in tre sul taccuino di Marotta – TS

Bologna-Inter non solo sul campo, anche sul mercato. La sfida di stasera, scrive Tuttosport, sarà occasione per la dirigenza nerazzurra di osservare tre possibili obiettivi di mercato

OCCASIONE – Bologna-Inter in programma questa sera potrebbe essere utile anche in chiave mercato. Secondo Tuttosport, Marotta ed Ausilio, questa sera, presteranno particolare attenzione a tre centrocampisti della squadra di Mihajlovic, potenziali obiettivi di mercato per l’Inter. Si tratta di Mattias Svanberg, 23 anni, Nicolas Dominguez, 24 anni e Jerdy Schouten, 25 anni. Tutti e tre i centrocampisti del Bologna, scrive il quotidiano, sono seguiti da tempo dagli scout nerazzurri. In particolare Svanberg che, già a gennaio, sembrava un possibile obiettivo di mercato. La sfida di stasera, quindi, potrebbe portare a nuove valutazioni.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini