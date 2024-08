Blazquez (AD Genoa): «Martinez-Inter? Nulla da dire! Gudmundsson così»

Blazquez, amministratore delegato del Genoa, è tornato sul trasferimento di Josep Martinez all’Inter che si è concretizzato nel mese di luglio. In un’intervista per Cronache di Spogliatoio, ha anche spiegato perché Gudmundsson è andato via.

IL TRASFERIMENTO – A oggi, Josep Martinez è l’unico giocatore per cui l’Inter ha speso soldi per il cartellino in questo mercato. Circa tredici milioni e mezzo, versati nelle casse del Genoa. Che, come segnala l’amministratore delegato rossoblù Andrés Blazquez, non ha dovuto fare una vera e propria trattativa: «Martinez? Poco da dire, l’Inter ha pagato la clausola».

Da Martinez a Gudmundsson, le parole sull’Inter di Blazquez

IL MANCATO PASSAGGIO – Blazquez si sposta da Martinez su Albert Gudmundsson, passato la settimana scorsa dal Genoa alla Fiorentina dopo le voci proprio sull’Inter: «Eravamo d’accordo con Gudmundsson già a gennaio, in estate sarebbe stato libero. Sapevamo di dover cedere qualcuno per rispettare il piano di ristrutturazione del debito. Abbiamo venduto Mateo Retegui ed eravamo a posto. Ma lì Gudmundsson e l’entourage ci hanno iniziato a pressare perché avevano delle aspettative e nuove ambizioni. La priorità di Alberto Gilardino era trovare una prima punta e noi abbiamo preso Andrea Pinamonti. C’è sempre stato un dialogo aperto con Gilardino: Gudmundsson è un giocatore speciale, uno come lui è difficile da sostituire. Ha chiesto un giocatore che facesse da raccordo tra centrocampo e attacco. Per questo stiamo lavorando ancora su altre opzioni». Potrà essere Joaquin Correa?