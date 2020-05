Blanco (pres Racing): “Lautaro Martinez, interesse Barcellona. Vogliamo…”

Intervistato ai microfoni di TyC Sports, Victor Blanco, presidente del Racing, ha parlato dell’interesse del Barcellona per l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez

FUTURO – Queste le parole di Victor Blanco, presidente del Racing, sull’interesse del Barcellona per l’attaccante dell’Inter, Lautaro Martinez. «Ho parlato con lo staff che assiste il giocatore e so che c’è interesse del Barcellona. In questo senso, ciò che Lautaro decide va bene al Racing perché ciò che vogliamo è che il giocatore sia felice e giochi dove vuole davvero giocare».