Bivio Bisseck, può garantire plusvalenza ma l’Inter vuole puntarci – CdS

L’Inter vuole trattenere Bisseck, ma allo stesso tempo sa che se arrivasse un’offerta molto importante potrebbe anche sacrificarlo. Il Corriere dello Sport spiega la situazione del tedesco.

TRATTENERE – La volontà dell’Inter è quella di trattenere Yann-Aurel Bisseck. Nell’immaginario nerazzurro, il gigante di Colonia un giorno dovrebbe diventare il titolare di un pacchetto arretrato composto da Alessandro Bastoni come braccetto di sinistra e dal 2006 Giovanni Leoni come difensore centrale (le ultime sul giocatore del Parma). Ecco perché l’Inter sta lavorando anche ad altre sei uscite per potersi riservare un tesoretto da quasi 50 milioni di euro (vedi articolo). Come spiega il Corriere dello Sport, l’Inter sta cercando di scongiurare questa eventualità, capitalizzando al massimo le uscite degli esuberi. Non è scontato che ci riesca, ma oggi Bisseck è più vicino alla conferma rispetto a qualche settimana fa.

L’Inter non vuole perdere Bisseck, ma c’è da preservare un’eventualità

L’ALTRA EVENTUALITÀ – Allo stesso tempo, la cessione di Bisseck, più che ragioni tecniche, ne avrebbe di economiche, visto che dalla Premier League potrebbero arrivare offerte ben superiori ai 30 milioni di euro. La volontà del club di Viale della Liberazione è appunto mantenere in rosa il tedesco e provare a fare cassa con altri giocatori “in esubero”. Ma qualora dovesse arrivare un’offerta tanto importante, allora l’Inter farebbe comunque le sue riflessioni.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno