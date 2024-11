Bisseck vola e rinnova con l’Inter… Ma si attende un altro annuncio!

La notizia di giornata è sicuramente il prolungamento del contratto di Yann Bisseck con l’Inter fino alla fine della stagione 2028-2029. Ma in casa nerazzurra, ora, si attende un altro annuncio. Da tempo.

RINNOVI – Yann Bisseck vola e mostra tutta la sua crescita con la maglia dell’Inter. Emblematica la prestazione sulla sinistra nella gara vinta contro l’Arsenal, durante la quale ha letteralmente annullato un giocatore di livello mondiale come Bukayo Saka. Prestazioni che per il difensore tedesco hanno significato un prolungamento di contratto fino al 2029, con tanto di adeguamento dell’ingaggio. Rendendolo di fatto uno di quei profili che tanto piacciono alla proprietà Oaktree: giovane, con potenziale di crescita, acquistato a poco e – di fronte a offerte irrinunciabili – rivendibile a tanto. Un percorso che ci si auspica di fare anche con un altro compagno di reparto, arrivato al termine della scorsa estate: l’argentino Tomás Palacios.

Yann Bisseck conferma il rinnovo con l’Inter. Ma ora si attende (da tempo) un altro annuncio

ATTESA – Parlando di rinnovi, oltre alla felicità per quello di Yann Bisseck, resta l’attesa per un altro annuncio. Ovvero quello relativo al prolungamento contrattuale di Denzel Dumfries, ancora in scadenza nel giugno 2025 con anche il Mondiale per Club da giocare in estate. Un rinnovo che due mesi fa, a settembre, sembrava ormai cosa fatta. “Mancano solo le firme“, questo il leitmotiv delle notizie di quei giorni. Poi, il silenzio. Un rinnovo fatto, ma senza firme e senza annuncio. Che potrebbe però arrivare al rientro della sosta delle nazionali, durante la quale Dumfries è impegnato con la maglia dell’Olanda in Nations League. Sperando di chiudere presto un altro discorso ancora aperto.