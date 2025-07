Bisseck in uscita dall’Inter? Spunta il nome di Benji Pavard – SM

Se Yann-Aurel Bisseck piace a diversi club della Premier League, come rivelato da Matteo Moretto, occhio a quello di Benjamin Pavard. Il francese dell’Inter piace.

IL PUNTO – Finora il nome di Benji l’interista, meglio noto come Pavard, non era stato mai accostato al mercato in uscita dall’Inter. Ma nella giornata di oggi il collega ed esperto di calciomercato Orazio Accomando, ospite negli studi di Sport Mediaset, ha appunto fatto il suo nome. Il francese, arrivato in nerazzurro due anni fa e protagonista nella vittoria dello scudetto della seconda stella, piace a diversi club europei e non solo. Al momento, comunque, non si sono fatti i nomi delle squadre interessate e lo stesso giocatore non ha mai palesato la voglia di lasciare l’Inter. A dir la verità, nelle scorse settimane, ha fatto un po’ parlare di sé, dopo lo scatto sul campo da padel insieme all’ex Milan Theo Hernandez. Uno scatto immortalato su Instagram che ha fatto infuriare e non poco il mondo Inter. Visto che lo stesso giocatore era stato rimandato a casa per infortunio non prendendo parte a nessuna partita del Mondiale per Club.

Pavard regolarmente al pre-raduno e successivamente al raduno dell’Inter

IN RITIRO – Pavard, già da mercoledì, però si trova a Milano per allenarsi con l’Inter. Il francese ha preso parte al pre-raduno dedicato agli infortunati, mentre ieri si è presentato ad Appiano Gentile per il primo giorno di raduno ufficiale. Domani partirà il vero ritiro dell’Inter.