Bisseck sarà il sacrificato! Inter ha una strategia per la difesa – CdS

Sarà Yann Bisseck il calciatore che garantirà una plusvalenza importante all’Inter nella finestra estiva di mercato. Con la sua cessione, i nerazzurri punteranno a un profilo specifico.

LA SCELTA – Yann Bisseck è stato un calciatore molto impiegato da Simone Inzaghi in questa stagione all’Inter. Il crescente minutaggio a lui garantito dal tecnico piacentino, anche a causa dei problemi fisici di Benjamin Pavard, è coinciso con alcune vette e alcuni bassi, questi ultimi comprensibili se si analizza il percorso di crescita che il tedesco sta ancora affrontando. In ogni caso, la dirigenza meneghina ritiene che vi possano essere i presupposti per separarsi dal calciatore ex Aarhus in estate, così da ricavare una somma importante in termini di plusvalenza.

Bisseck in uscita, l’Inter valuta diversi profili: il piano

LA STRATEGIA – Con la cessione di Bisseck, l’Inter ambisce ad acquistare un difensore in grado di essere impiegato sia da centrale di difesa sia da braccetto. I nomi sul taccuino della società nerazzurra sono vari, tutti che militano in squadre di Serie A: Toni De Winter, John Lucumí, Sem Beukema e Giovanni Leoni. Se a sinistra Carlos Augusto potrà rappresentare l’alternativa ad Alessandro Bastoni, con Nicola Zalewski quale opzione sulla fascia, a destra un ragionamento dovrà essere necessariamente fatto. Con i tanti impegni da effettuare il prossimo anno, l’Inter dovrà dunque necessariamente intervenire nel reparto arretrato. Consapevole che i propri successi passeranno anche dalla difesa.

Fonte: Pietro Guadagno – Corriere dello Sport