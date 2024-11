Bisseck rinnova con l’Inter e fa +5! Come cambia il suo ingaggio – CdS

Bisseck ha già firmato l’accordo con l’Inter per il rinnovo e il club a breve ufficializzerà il tutto. Questo prolungamento, come sottolineato questa mattina dal Corriere dello Sport, prevede un sensibile adeguamento dell’ingaggio. Ecco tutti i dettagli.

TUTTO FATTO – Yann Bisseck, arrivato nell’estate del 2023, si è progressivamente affermato come elemento di valore per la retroguardia nerazzurra. La sua capacità di adattarsi ai ritmi e alle esigenze tattiche del calcio italiano ha convinto l’allenatore Simone Inzaghi, che lo ha schierato con maggiore frequenza in Serie A e nelle competizioni europee. Grazie a un profilo atletico imponente e a doti tecniche versatili, Bisseck rappresenta non solo un investimento immediato, ma anche una risorsa strategica per l’Inter nei prossimi anni. Tutti motivi validi per decidere di puntare su di lui rinnovandogli il contratto per altri cinque anni. Il giovane tedesco, infatti, continuerà a vestire la maglia nerazzurra per altri cinque anni. L’annuncio ufficiale dell’accordo dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, formalizzando il legame del giocatore con il club fino al 2029, un elemento chiave per mantenere continuità e competitività nei progetti sportivi dell’Inter.

Bisseck rinnova con l’Inter, cosa cambia a livello economico

ADEGUAMENTO DELL’INGAGGIO – Questo prolungamento, deciso a inizio settimana, prevede un sensibile adeguamento dell’ingaggio, che passerà da 700mila euro a circa 1,5 milioni di euro netti annui, oltre a potenziali bonus legati a performance e obiettivi di squadra. Questo raddoppio dello stipendio riflette sia la crescente importanza del difensore tedesco nel progetto tecnico dell’Inter, sia l’apprezzamento della società per i suoi miglioramenti in campo​. Questo rinnovo si inserisce nella politica della dirigenza nerazzurra di consolidare il futuro della squadra, trattenendo giovani talenti che hanno già dimostrato il loro valore in campo.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno