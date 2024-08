Bisseck richiestissimo ma Inter irremovibile! Spunta un retroscena di mercato

Aurel Bisseck trova sempre più spazio nell’Inter di Simone Inzaghi. La crescita attira sul giovane tedesco i riflettori di mercato, ma la dirigenza nerazzurra si mostra irremovibile su una scelta.

CRESCITA – Quest’oggi i riflettori sono tutti puntati su Aurel Bisseck, schierato titolare nel tridente difensivo di Simone Inzaghi alla prima di campionato. Nonostante il peso di Genoa-Inter, prima sfida di Serie A che i nerazzurri non hanno alcuna intenzione di sbagliare, l’allenatore piacentino ha scelto di dare fiducia al tedesco classe 2000. Una decisione presa guardando all’ottimo pre-campionato svolto da Bisseck, sempre in campo nelle amichevoli e sempre, soprattutto, dimostrando grinta, determinazione e preparazione. La crescita del giovane difensore, dopo un anno nella squadra di Inzaghi, è innegabile e lo dimostra anche un retroscena di mercato a lui legato.

L’Inter si tiene stretto Bisseck: irremovibile anche di fronte a una golosa offerta!

RETROSCENA – Come spiega Matteo Barzaghi a pochi minuti dall’inizio di Genoa-Inter, infatti, Aurel Bisseck in estate è stato il giocatore nerazzurro maggiormente corteggiato. Il giornalista, in collegamento da Marassi, racconta a Sky Sport 24 un interessante retroscena: «Bisseck è stato il giocatore più sondato nel calciomercato a livello di potenziali cessioni. L’Inter ha assolutamente risposto no a tutti. Il West Ham prima di prendere Jean-Clair Todibo aveva provato a chiamare l’Inter per prendere Bisseck, offrendo anche quella cifra sopra i trenta milioni di euro che avrebbe potuto fare gola. Ma l’Inter ha chiuso totalmente alla possibilità di una cessione». Chiara, dunque, la volontà dell’Inter di tenersi stretto un giocatore dal talento ormai riconosciuto come Bisseck, che potrà certamente essere particolarmente utili alla causa di Inzaghi anche nel corso di questa nuova stagione.