Bisseck o Pavard, uno può uscire? Condizioni e alternativa – CdS

Bisseck e Pavard, i due braccetti di destra della difesa dell’Inter, in caso di offerta congrua e importante possono lasciare l’Inter. Ovviamente solamente uno dei due. Il Corriere dello Sport fa il punto su entrambi e parla pure dell’eventuale sostituto.

LA SITUAZIONE – Nessuno è incedibile all’Inter, ma questo vale praticamente per tutte le squadre del mondo (fatta eccezione per qualche rarissimo caso). E soprattutto se arrivasse qualche offerta “indecente” o comunque congrua e importante. In tale discorso rientrano Yann-Aurel Bisseck e Benjamin Pavard. PS: l’Inter non ha mai manifestato l’intenzione di cederli e gli stessi giocatori vogliono rimanere in nerazzurro, ma in caso di proposte interessanti, i dirigenti nerazzurri, come giusto che sia, potrebbero rifletterci. Il tedesco, classe 2000, ha avances dalla Premier League e il suo prezzo si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Ad oggi non c’è stata nessuna vera offerta e lui ha manifestato la sua voglia di rimanere all’Inter. Il francese, 29 anni, è stato pagato due anni fa quasi 30 milioni di euro. Oggi pesa a bilancio 20 e se dovesse arrivare quella cifra, Viale della Liberazione lo potrebbe anche sacrificare. Resta, però, uno scenario complicato.

Il sostituto all’Inter in caso di addio di uno tra Bisseck o Pavard

IL SOSTITUTO – In caso di partenza di uno tra Bisseck o Pavard, l’Inter si fionderebbe su Koni De Winter del Genoa. Il belga, su cui Inter-News.it si è esposta in esclusiva, piace tanto e i rapporti col Genoa sono ottimi. Inoltre, è considerata una pedina molto interessante proprio nel ruolo di braccetto di destra. La sua valutazione è al massimo di 25 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno