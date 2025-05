Bisseck alla Onana, magie e disastri! C’è il West Ham: il prezzo dell’Inter – TS

La parabola di Yann Aurel Bisseck sta assumendo tratti sempre “onaniani”, ossia somiglianti a quelli di Onana. Come il portiere, anche il tedesco alterna partite incredibili ad orrori clamorosi. Ma sul mercato è ambito. Il West Ham c’è e l’Inter fa il prezzo.

PARABOLE – La stagione di Bisseck all’Inter sta prendendo sempre più le sembianze della prima e unica di André Onana, che peraltro stasera si giocherà la finale di Europa League contro il Tottenham. Il difensore tedesco, infatti, ha alternato in questa annata prove superbe come quelle contro Arsenal o Barcellona, con giocate importanti (vedi il gol contro Cagliari) ad errori clamorosi da matita rossa. L’elenco è fitto: il mani alla prima giornata contro il Genoa, la non marcatura su Kabasele contro l’Udinese, anche se l’Inter vinse per 3-2, l’uscita tardiva su McTominay nell’azione del pareggio del Napoli al Maradona, o lo sciagurato colpo di testa contro il Bologna che valse l’assist a Orsolini per la rete vittoria dei rossoblù. E per ultima, a completare il cerchio, il braccio che ha concesso il calcio di rigore alla Lazio, poi segnato da Pedro. Errore che potrebbe risultare fatale per l’Inter nella serratissima lotta scudetto. Insomma, un po’ come Onana. Il portiere del Camerun, nell’anno della finale di Champions League, fu salvatore in diverse partite (in primis col Porto), dimostrando superba abilità con i piedi, ma si fece autore di incredibili cappellate: il gol di Kostic in Inter-Juventus, quello di Baldanzi con l’Empoli o il traversone di Candreva a Salerno.

L’Inter fa il prezzo per Bisseck: il West Ham ci arriverà?

PREZZO – Bisseck, nonostante tale discontinuità, rimane un giocatore molto appetibile in Europa. In Premier League, come riportato già ieri, piace nuovamente al West Ham. L’Inter, che lo ha preso quasi due estati fa 7 milioni di euro, lo valuta sui 40 milioni. Gli Hammers, che la scorsa estate avevano offerto 30 milioni di euro, con un’offerta congrua potrebbero strapparlo definitivamente ai nerazzurri.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna