Bisseck, occhio al Manchester United! E su un obiettivo Inter c’è rivale tedesca – TS

Il Manchester United ha visionato Bisseck negli ultimi mesi e quindi non è da escludere un’eventuale trattativa con l’Inter. Intanto, il club nerazzurro deve guardarsi le spalle da una squadra tedesca.

DIFESA – Yann Aurel Bisseck, nonostante qualche svarione che è costato anche caro all’Inter (quello con la Lazio alla penultima tra i tanti), piace in Premier League. Come riferisce Tuttosport, occhio al Manchester United che negli ultimi mesi lo ha monitorato. Quindi non è da escludere che nelle prossime settimane i Red Devils busseranno alle porte dell’Inter per richiederlo. Inoltre, il club interista corteggia Rasmus Hojlund. Occhio dunque a questo intreccio tra Milano e Manchester. Intanto, in difesa, l’Inter ha messo gli occhi su Cristhian Mosquera, difensore spagnolo del Valencia. Nelle ultime ore ha parlato anche il suo agente Barila, confermando la presenza di diverse squadre europee sul giocatore.

Non solo Bisseck. Sull’obiettivo dell’Inter Mosquera c’è pericoloso pure il Lipsia

IN POLE – Tra queste squadre c’è il Lipsia. La squadra tedesca, infatti, potrebbe diventare una rivale per l’Inter e lo stesso giocatore, il cui contratto scadrà nel 2026, preferirebbe un ruolo da protagonista seppur in una realtà non di primissimo ordine, piuttosto che essere comprimario in un top club. Motivo per cui il Lipsia è in pole per assicurarsi le prestazioni dello spagnolo.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna