Bisseck nel mirino, l’Inter paga la clausola! Doppio ruolo − CdS

L’Inter è ad un passo da Yann Bisseck dell’Aarhus. I nerazzurri pagheranno la clausola rescissoria per il difensore tedesco classe 2000. Giocatore duttile e versatile

ENTRATA − Presto l’ingresso in difesa di Bisseck. L’Inter ieri ha incontrato i rappresentati del difensore tedesco e ha deciso di pagare la clausola di sette milioni di euro per portarlo a Milano dai danesi dell’Aarhus. Cifra che sarà pagata in due tranche. L’Inter, dunque, si muove in merito all’addio di Milan Skriniar, dal primo luglio ufficiale al PSG. Bisseck è un piede destro, che può giocare pure come braccetto di sinistra. Dunque, potrebbe agire da vice Alessandro Bastoni. Ma non solo. L’under 21 tedesco sa giocare anche da mediano davanti la difesa.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno