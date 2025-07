Bisseck, l’interesse dalla Premier League è concreto! Cifre e scenari – Sky

Yann Bisseck piace, e non poco, a una compagine della Premier League. L’Inter non esclude una cessione, ma lo valuta in maniera importante.

IL PUNTO – Yann Bisseck potrebbe essere il designato – della retroguardia dell’Inter – per partire in questa finestra estiva di mercato. Il calciatore tedesco, autore di una stagione con alcuni alti e dei bassi in Italia e in Europa, rappresenta infatti una delle figure più ambite – soprattutto a livello europeo – in considerazione del rapporto tra il suo potenziale e la somma da investire per ingaggiarlo. Con 40 milioni di euro, una cifra importante ma non eccessiva (in rapporto a quanto avviene oggi nel mercato internazionale), le pretendenti al classe 2000 potrebbero infatti ingaggiarlo in estate. Al vertice, tra di esse, il Crystal Palace, che vede in Bisseck un calciatore su cui investire in vista del presente e del rendimento futuro.

Bisseck nel taccuino dell’Inter: lo scenario

POSIZIONE NERAZZURRA – Secondo quanto riferito da Sky Sport, per cedere Bisseck l’Inter chiede almeno 40 milioni di euro. Il calciatore, dal canto suo, vede positivamente una permanenza a Milano, trovandosi in una piazza nella quale ha avuto la possibilità di imporsi ai massimi livelli per poter approdare in Nazionale. La sensazione, in ogni caso, è che la situazione sia in divenire. Con novità sostanziali che potrebbero giungere a stretto giro di posta.