Bisseck, l’Inter lo vende in Premier League? Spunta una prima offerta!

Occhio al futuro di Yann Aurel Bisseck. Il gigante tedesco piace tanto in Premier League, tant’è che già una squadra si è mossa contattando l’Inter.

PRIMA OFFERTA – Se Ademola Lookman è il piatto principale del mercato dell’Inter, occhio al futuro anche di Bisseck. Infatti, in Premier League stanno pensando seriamente al gigante tedesco del 2000, tant’è che il Crystal Palace, riferisce la Gazzetta, sarebbe pronto ad offrire all’Inter circa 32 milioni di euro. Si tratta di una prima vera proposta per il tedesco, che in Inghilterra gode di una fan-base piuttosto importante. Il club nerazzurro vorrebbe 35 milioni di euro (vedi articolo), ma non ha chiuso le porte agli inglesi, che nell’ultima stagione hanno portato a casa l’ambitissima FA CUP.

Bisseck può regalare all’Inter un buonissimo tesoretto da reinvestire sul mercato

INCASSO – In caso di addio di Bisseck, non solo la Beneamata racimolerebbe altro denaro da reinvestire sul mercato (Giovanni Leoni l’obiettivo principale per la difesa), ma allo stesso tempo avrebbe già individuato in Koni De Winter l’ideale sostituto del giocatore ex Aarhus (vedi articolo). L’Inter, finora, ha incassato dalle cessioni di Aleksandar Stankovic al Club Brugge e Tajon Buchanan al Villarreal quasi 20 milioni di euro. E altri 4 milioni potrebbero arrivare dal Siviglia per Lucien Agoumé.