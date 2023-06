Bisseck-Inter salta? Un’insidia! Gosens ai saluti: una in pole − TS

Per un tedesco che entra, Bisseck, c’è uno che va, Gosens. L’Inter è al lavoro su queste due operazioni in entrata e in uscita. Ma occhio alle insidie sul giovane Under 21

SITUAZIONE TEDESCA − Se fino a qualche giorno fa non c’erano dubbi sul passaggio di Yann Aurel Bisseck all’Inter dall’Aarhus, ora in realtà sorge qualche dubbio. Attenzione l’affare non è saltato, tutt’altro, prossima settimana dovrebbe esserci un nuovo incontro con l’entourage del giocatore per tentare di chiudere. Infatti, nelle ultime ore si è insediata la spina della Premier League. Al momento, vige il patto col giocatore. L’Inter è sicura che lui mantenga la parola data. Intanto, Robin Gosens è in uscita. Sull’esterno c’è in pole position l’Union Berlino.

Fonte: Tuttosport − Stefano Pasquino