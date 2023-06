Bisseck, Inter prepara i contratti. I dettagli sull’accordo per il difensore

La trattativa per Yann Bisseck all’Inter è giunta a chiusura e adesso la società meneghina sta preparando i contratti.

TRATTATIVA – Secondo quanto riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, la trattativa per Yann Bisseck all’Inter è giunta a chiusura e la società nerazzurra sta preparando i contratti. L’arrivo del difensore in Italia per le visite mediche prima della firma sarebbe previsto per la prima metà di luglio, una volta concluso l’Europeo Under 21.

ACCORDO – Il giocatore ha un accordo con il club meneghino per un contratto quinquennale, sino al 30 giugno 2028. All’Aahrus, società danese proprietaria del cartellino del calciatore tedesco, andranno 7 milioni di euro previsti dalla clausola di risoluzione divisi in due rate da 3,5 milioni di euro, a distanza di un anno una dall’altra. Ad inizio della prossima settimana, il club lombardo sarà al lavoro per concludere gli ultimi passaggi con la società danese.

Fonte: GianlucaDiMarzio.com