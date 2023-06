Bisseck, l’Inter non chiude: pericolo dall’Inghilterra – CdS

Dopo aver trovato l’accordo totale con il giocatore, l’Inter non è ancora riuscita a chiudere per Yann Bisseck: bisogna prima cedere per investire i 7 milioni della clausola. E secondo il Corriere dello Sport, è pronto a infilarsi il Manchester City.

SOFFIATO – Rischia di saltare anche il colpo Yann Bisseck per l’Inter. Dopo aver lavorato a lungo per trovare l’accordo con il giocatore, mancano i sette milioni necessari a pagare la clausola rescissoria all’Aarhus per ingaggiare il giocatore. Risorse che arriverebbero dalle cessioni, al momento bloccate. Ecco allora che resta aperto lo spazio per altri club interessati al difensore tedesco classe 2000. In particolare per il Manchester City, che ora punta proprio Bisseck.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno