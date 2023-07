Bisseck-Inter, è fatta! Scadenza lontana: i dettagli dell’affare − TS

Bisseck all’Inter è ormai cosa fatta! Per il difensore un contratto dalla scadenza lontana e per l’Aarhus un pagamento che non è quello che ci si sarebbe aspettati: i nerazzurri non pagheranno, infatti, la clausola rescissoria. I dettagli di Tuttosport.

È FATTA − Yann Bisseck è arrivato all’Inter dall’Aarhus, a cui i nerazzurri non pagheranno in realtà la clausola rescissoria di 7 milioni di euro. Come fatto sapere da Tuttosport, infatti, l’Inter pagherà il cartellino del giocatore in tre diverse rate. Questo l’accordo raggiunto con la società padrona del cartellino del difensore. Bisseck ha comunque firmato il suo nuovo contratto e può essere anche annunciato già nella giornata odierna. La scadenza è fissata al 2028.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino