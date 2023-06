Bisseck all’Inter, le cifre e le modalità di pagamento con l’Aarhus – Sky

Bisseck si sta avvicinando in maniera sempre più spedita all’Inter. Per il giovane difensore tedesco, che sarà protagonista agli Europei Under-21 con la Germania, è in dirittura d’arrivo l’accordo con l’Aarhus. Ne parla Di Marzio da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

IN CHIUSURA – C’è un nuovo acquisto in arrivo in difesa, in attesa di capire la questione su Davide Frattesi a centrocampo (vedi articolo). I dettagli dati da Gianluca Di Marzio: «L’Inter si è assicurata Yann Bisseck, difensore tedesco che arriva dall’Aarhus. In questi giorni l’Inter pagherà la clausola da sette milioni in due tranche. Bisseck andrà ad abbassare l’età media della difesa».