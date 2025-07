Bisseck, Inter al bivio: la scelta si riflette anche sul futuro di Leoni – CdS

Aurel Bisseck resterà a Milano la prossima stagione? Sono attualmente in corso le valutazioni da parte dell’Inter, che sa quanto questo possa incidere anche sull’arrivo di Giovanni Leoni.

AL BIVIO – L’Inter ha già preso una decisione sul futuro di tutti i suoi calciatori, in vista del prossima stagione. Su di uno, però, vi è ancora un dubbio importante: Aurel Bisseck. Nella lista dei nerazzurri destinati a restare e in quella dei calciatori che non rientrano più nel nuovo progetto di Crisitan Chivu non compare ancora il nome del difensore tedesco. Il motivo è semplice: il classe 2000 è ancora una variabile per la dirigenza nerazzurra, che si trova praticamente a un bivio.

Inter, valutazioni in corso sul futuro di Bisseck. La scelta si riflette sul blitz al Parma per Leoni

LE OPZIONI – Da una parte l’Inter, secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, vorrebbe proseguire insieme a Bisseck, per sfruttare così il suo potenziale di crescita. Dall’altra, però, i nerazzurri sono consapevoli che un’operazione di trasferimento del giovane difensore permetterebbe loro di incassare una cifra utile al mercato in entrata. Di fronte a un’offerta importante dalla Premier League – almeno di 35 milioni di euro – l’Inter aprirebbe le porte al calciatore, lasciandolo partire. In questo secondo scenario l’arrivo in nerazzurro di Giovanni Leoni sarebbe molto più probabile, per non dire sicuro. In questi giorni, infatti, molto si sta parlando sull’eventuale approdo a Milano del giovane difensore del Parma, che aspetta solo il passo concreto dell’Inter.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno