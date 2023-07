Bisseck-Inter, ancora dettagli da discutere con l’Aarhus – Sky

Yann Bisseck è sbarcato alle ore 19 a Linate. Il suo nuovo club sarà proprio l’Inter, che però sta cercando di limare qualche dettaglio con l’Aarhus per Luca Marchetti da Sky Sport.

DETTAGLI – Per Yann Bisseck all’Inter non è ancora tutto completamente chiuso. Il giocatore dell’Aarhus è sbarcato a Linate alle 19, ma la dirigenza nerazzurra vuole discutere ancora con il suo club per la clausola rescissoria. La volontà è quella di trovare un accordo senza pagare la clausola in modo tale da avere pagamenti più dilazionati nel tempo. Se non dovesse riuscire a convincere l’Aarhus l’Inter chiuderà comunque entro 48 ore. Le visite mediche non si svolgeranno perciò domani.