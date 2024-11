Bisseck ha firmato con l’Inter! Ecco quando sarà l’annuncio ufficiale

Yann Aurel Bisseck ha firmato il proprio contratto con l’Inter: tutto fatto. Il giovane difensore tedesco prolunga il suo contratto con il club nerazzurro.

FATTA – Bisseck ha firmato il suo contratto con l’Inter. Tutto fatto e completato. I nerazzurri dunque prolungano il contratto del difensore tedesco, che è arrivato la scorsa estate dall’Aarhus per circa sette milioni di euro. La dirigenza interista è entusiasta del rendimento dell’ex Aarhus nella scorsa e in questo inizio di stagione, auspicandosi di vedergli compiere ulteriori progressi in vista della definitiva affermazione nel calcio italiano e internazionale. A confermarlo Fabrizio Romano, che ha dato anche aggiornamenti su quando avverrà l’annuncio definitivo.

Bisseck e il rinnovo con l’Inter: annuncio a breve!

ANNUNCIO – L’annuncio ufficiale di Bisseck arriverà nei prossimi giorni, probabilmente prima della ripresa del campionato. Non è soltanto l’Inter a godersi la crescita e le prestazioni di Bisseck. Anche la Germania sta seguendo con sempre maggior interesse il tedesco in vista di una possibile convocazione per i prossimi impegni della Nazionale. Con prestazioni come quella effettuata contro l’Arsenal in Champions League, è evidente che l’interesse nei confronti del classe 2000 cresca sempre di più. Ritornando alla partita con i Gunners, è stato praticamente il migliore in campo.