Bisseck, si attende solo la firma! All’Inter troverà il ‘suo’ numero di maglia?

Yann Bisseck diventerà ufficialmente un giocatore dell’Inter nei prossimi giorni. Il difensore tedesco dovrà quindi scegliere anche il numero di maglia che indosserà in nerazzurro.

LINEA VERDE – Ancora pochi giorni e poi i tifosi dell’Inter potranno celebrare l’ingaggio di Yann Bisseck. Il difensore tedesco ha scelto i colori nerazzurri tra le tante pretendenti che hanno bussato alla porta dell’Aarhus, club danese che ne deteneva il cartellino. Classe 2000, il centrale ha tutte le carte in regola per potenziare il reparto arretrato nerazzurro. E ora solo le visite mediche (già programmate) separano Bisseck dal diventare un nuovo rinforzo per la difesa di Simone Inzaghi. E dall’indossare anche all’Inter uno dei suoi numeri di maglia preferiti.

UNA DIFFERENZA – Nelle ultime due stagioni con l’Aarhus, in cui si è consacrato come uno dei prospetti più interessanti tra i giovani difensori d’Europa, Bisseck indossava la maglia numero 4. Una scelta che non potrà replicare anche all’Inter, considerando che dopo il ritiro di Javier Zanetti quel numero è stato ritirato. Tuttavia il difensore classe 2000 potrà optare comodamente sulla maglia numero 5 appena liberata da Roberto Gagliardini. Bisseck indossa già quel numero nella Nazionale della Germania Under21, e lo ha scelto anche ai tempi del Colonia e del Roda JC. Potrà quindi comodamente ritrovarlo anche all’Inter, dove il 22 (terzo numero più usato in carriera) è già sulle spalle di Henrikh Mkhitaryan.