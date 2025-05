Bisseck, due di Premier League ‘pazze’ per lui: l’Inter fissa il prezzo

Yann Aurel Bisseck piace tanto in Premier League, tant’è che due squadre vorrebbero acquistarlo per la prossima stagione. L’Inter fissa il prezzo e sogna una mega-plusvalenza.

OCCHI INGLESI – Bisseck si sta dimostrando all’Inter un giocatore con alti e bassi, alternando prove opache e da dimenticare ad altre molto importanti e di ottima caratura. Ieri, l’ultima prova contro il Barcellona, nella semifinale di andata di Champions League, partita finita 3-3. Il tedesco, dopo aver sofferto nel primo tempo Raphinha, che gli è scappato sul secondo gol azulgrana da parte di Ferran Torres, ha rimediato con un secondo tempo attento e all’altezza della situazione. Insomma, un po’ la fotografia dell’ex Aarhus, classe 2000. Nonostante tale discontinuità, Bisseck piace tanto in Premier League. Su di lui hanno messo gli occhi, riporta il portale specializzato Caught Offside e il collega Ekrem Konur, Manchester United e Tottenham.

Bisseck nel mirino di Manchester United e Tottenham: l’Inter sogna mega plusvalenza

PLUSVALENZA IN ARRIVO? – Il Manchester United vorrebbe rimpiazzare lo svedese Lindelof proprio con Bisseck, mentre il Tottenham lo ha messo nel mirino per rinforzare la retroguardia di Ange Postecoglu. Inoltre, l’Inter ha fissato il prezzo: 55 milioni di euro. Ovviamente, si tratterebbe di una mega plusvalenza, visto che la Beneamata lo ha preso nell’estate del 2023 per circa otto milioni di euro.