Bisseck e il sesto difensore Inter: due nomi, ma dipende dal tedesco – CdS

Tra i ruoli che l’Inter cerca sul mercato, c’è anche quello del sesto difensore. Con il sostituto di Milan Skriniar ancora da trovare. Secondo il Corriere dello Sport sono due i nomi principali, ma tutto dipende dal ruolo di Yann Bisseck.

DOPPIO NOME – Sono due i nomi che l’Inter valuta per il sesto difensore. Ma tutto dipende dal ruolo di Yann Bisseck. Il tedesco è arrivato come vice-Bastoni, ma in allenamento e nei due test amichevoli disputati fin qui, ha ricoperto il ruolo di difensore a destra. Ecco quindi che qui cade la scelta sul sesto difensore: o Toloi, mancino e quindi sostituto di Bastoni, con Bisseck a destra, o Palomino, destro e quindi sostituto di Milan Skriniar a destra, con il tedesco ex Aarhus spostato a sinistra. Valutazioni in corso per entrambi, anche se Simone Inzaghi preferirebbe l’argentino.

Fonte: Corriere dello Sport, Pietro Guadagno