Bisseck convince l’Inter ma non trova spazio: nuova ipotesi di mercato – CM

Bisseck è una delle novità dell’Inter di Inzaghi ma è oggettivamente quella meno considerata da Inzaghi a organico completo. Il difensore tedesco nella seconda parte di stagione potrebbe trovare più spazio ma non a Milano. A riportare questa ipotesi è il portale CalcioMercato.com

IPOTESI PRESTITO – L’Inter è soddisfatta di Yann Bisseck nonostante abbia giocato solo i minuti finali di Inter-Monza nell’esordio stagionale in Serie A del 19 agosto. Il classe 2000 tedesco sta prendendo confidenza con il calcio italiano allenandosi con dedizione ad Appiano Gentile. Bisseck al momento è l’ultima opzione di Simone Inzaghi in difesa nel ruolo di braccetto. Chiuso sia a destra sia a sinistra, l’idea è quella di garantirgli un maggiore minutaggio per non fargli perdere l’esperienza sul campo. Come? Iniziando a considerare l’idea della cessione in prestito nella finestra invernale del calciomercato. Come riportato dal collega Pasquale Guarro per il portale CalcioMercato.com, l’Inter crede che Bisseck possa far comodo a molte squadre italiane del massimo campionato. Al momento si tratta solo di un’ipotesi, che potrebbe cambiare ulteriormente da questo weekend fino a fine anno, ma l’idea di cedere Bisseck in prestito a gennaio non è da ignorare. Del resto, il quasi 23enne arrivato in estate dall’Aarhus, non vede il campo da due mesi… Situazione da monitorare con attenzione nei prossimi due mesi e mezzo.

Fonte: CalcioMercato.com – Pasquale Guarro