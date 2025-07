Per Bisseck clausola alla ‘spagnola’, ma l’Inter stila il prezzo vero – CdS

Anche su Yann Aurel Bisseck, così come per Denzel Dumfries, pende una clausola rescissoria stipulata alla firma sul contratto. Ma le cifre sono totalmente diverse. In realtà, l’Inter ha già fatto il prezzo.

CLAUSOLA MONSTRE – Da il tempo delle mele a il tempo delle clausole è un attimo. In casa nerazzurra, oltre a quella ancora in vita su Denzel Dumfries e a quella scaduta ieri su Marcus Thuram, pende un’altra clausola: ovvero quella su Bisseck. Il difensore tedesco, ex Aarhus, ha una clausola rescissoria monstre da 120 milioni di euro, voluta dai suoi rappresentati al momento della firma con l’Inter. Ma come riferisce anche il Corriere dello Sport, si tratta perlopiù di una blindatura supplementare. Un po’ come accade in Spagna, con clausole dalla entità “monstre” che scoraggiano chiunque e obbligano ad approcciare il club proprietario del cartellino.

L’Inter per cedere Bisseck non terrà conto della clausola: il prezzo scenderebbe

IL PREZZO VERO – Ma la valutazione che fa l’Inter di Bisseck è diversa. Basta praticamente un terzo della clausola per vedere il difensore lasciare Milano. La richiesta dei nerazzurri si aggira sui 35-40 milioni di euro. Nel caso in cui un club arrivasse ad offrire tale cifra, allora il tedesco lascerebbe la Beneamata. E l’Inter non si dispererebbe, in quanto, Viale della Liberazione ha messo in preventivo l’eventuale cessione del nazionale tedesco per finanziare il resto del mercato.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno